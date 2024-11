Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtige zu schwerer Brandstiftung ermittelt

Hannover (ots)

Eine seit Dienstag, 26.11.2024, per Öffentlichkeitsfahndung von der Polizei Hannover gesuchte Tatverdächtige zu einer schweren Brandstiftung aus 2023 konnte ermittelt werden.

Das minderjährige Mädchen steht unter dem Verdacht, im Januar vergangenen Jahres ein Haushaltswarengeschäft in Hannover in Brand gesetzt zu haben. Durch das Feuer wurde das Geschäft vollständig zerstört. Anliegende Gebäude wurden durch den Rauch ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in niedriger einstelliger Millionenhöhe. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5917252)

Die ebenfalls gesuchte Begleiterin der Täterin meldete sich aufgrund der Fahndung am Dienstagabend im Polizeikommissariat Hannover-Döhren. Sie benannte ebenso die Tatverdächtige zur vorliegenden Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die zur ursprünglichen Meldung veröffentlichten Fotos wurden zur Wahrung des Datenschutzes gelöscht. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell