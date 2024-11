Polizeidirektion Hannover

POL-H: Landestraße (L) 461: Fahrer eines Sattelzuges bei Zusammenstoß mit Baum schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstag des 26.11.2024 wird ein 61 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges bei einem Verkehrsunfall auf der L 461 bei Springe schwer verletzt. Zuvor ist er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hier mit einem Baum kollidiert. Die L 461 musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 61-Jährige gegen 15:45 Uhr die L 461 aus Richtung Eldagsen kommend, in Richtung Springe. Einige Meter vor der Einmündung zur Kaiserallee kam er mit dem Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache in den rechten Grünstreifen und durchfuhr diesen über mehrere Meter. Schließlich kollidierte er mit einem Baum und wurde in dem Fahrerhaus eingeklemmt. Durch eingesetzte Rettungskräfte vor Ort wurde er schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreit und durch einen hinzugerufenen Notarzt und die Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Der Baum ist bei dem Unfall derart beschädigt worden, dass er umzukippen drohte. Für die Bergung des Sattelzuges, sowie die Fällung des Baumes musste die Landesstraße bis zum späten Vormittag des Folgetages voll gesperrt werden.

Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. /js, sm

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell