Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Fußgänger in Hannover-Vahrenwald von Pkw erfasst und schwer verletzt - Pkw flüchtig

Hannover (ots)

Am Abend des Sonntags, den 01.12.2024, ist ein Fußgänger beim Überqueren der Vahrenwalder Straße bei Grünlicht von einer unbekannten Person mit einem Pkw angefahren worden. Der 30-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Die oder der Unbekannte flüchtete anschließend unerkannt mit dem Auto. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover überquerte der 30-Jährige gegen 21:25 Uhr fußläufig bei Grünlicht die Vahrenwalder Straße in Richtung der Halkettstraße. Zur gleichen Zeit befuhr die bislang unbekannte Person mit ihrem Auto die Vahrenwalder Straße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Kreuzung zur Halkettstraße missachtete sie das geltende rote Ampellicht und kollidierte mit dem von links kommenden Fußgänger. Dieser wurde dabei zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der Verletzte wurde durch die hinzugerufenen Rettungskräfte erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Nach ersten Zeugenangaben soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen VW Passat gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur fahrlässigen Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /js, ram

