Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel/Moers - Männer leisten Widerstand

Wesel (ots)

Am Mittwoch kam es in den Innenstädten von Wesel und Moers jeweils zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte.

In Wesel randalierte gegen kurz nach 11 Uhr ein stark alkoholisierter 42-jähriger Mann im Bereich der Ritterstraße. Hierbei kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Als hinzugerufene Polizeibeamte den Mann in Gewahrsam nehmen wollten trat dieser nach ihnen und sperrte sich gegen die Maßnahmen. Er wurde zur Polizeiwache Nord gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Eine 23-jährige Polizeibeamtin verletzte sich leicht, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.

In Moers randalierte gegen 21 Uhr ein 60-jähriger Mann vor einem Cafe am Altmarkt. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten reagierte der 60-jährige Moerser aggressiv, baute sich vor den Beamten auf und beleidigte sie. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam der 60-Jährige nicht nach und wurde zunehmend aggressiver. Im weiteren Verlauf musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden, da er sich gegen die Maßnahmen wehrte. Er wurde dem Polizeigewahrsam der PW Süd zugeführt. Die einschreitenden Polizeibeamten blieben unverletzt.

Beide Männer erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell