Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht durch einen LKW

Dinslaken (ots)

Am Montag, den 03.02.2025, befuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer die Karl-Heinz-Klingen-Straße in Fahrtrichtung Hünxer Straße. An der Kreuzung Karl-Heinz-Klingen-Straße / Hans-Böckler-Straße ordnete sich der LKW auf der Linksabbiegerspur ein, um im weiteren Verlauf zu wenden. Beim Wendevorgang wechselte der LKW auf den mittleren Fahrstreifen und stieß hierbei mit einem Pkw eines 19 -jährigen Mannes aus Dinslaken zusammen, der die Karl-Heinz-Klingen-Straße auf der mittleren Fahrspur in Richtung Hünxer Straße befuhr.

Der LKW Fahrer wendete sein Fahrzeug und entfernte sich über die Karl-Heinz-Klingen-Straße weiter in unbekannte Richtung.

Bei dem Lkw soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen möglicherweise um einen 40 Tonner mit roter Aufschrift handeln. Das Zugfahrzeug soll schwarz-bläulich gewesen sein.

Der 19- Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Lkw und dessen Fahrer geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 250203-2028

