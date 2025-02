Xanten (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags sprengten unbekannte Täter gegen 03:15 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Marienbaumer Straße. Anwohner bemerkten zur Tatzeit einen lauten Knall und beobachteten im weiteren Verlauf zwei Männer, die sich mit einem dunklen Pkw mit dem Kennzeichen DO-NM2299 in Richtung Sonsbeck entfernten. Die Täter entwendeten Zigarettenschachteln und Bargeld in unbekannter ...

