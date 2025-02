POL-WES: Xanten - Zeugensuche nach gesprengtem Zigarettenautomaten

Dinslaken (ots) - Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Dickerstraße einzubrechen. Der Bewohner des Hauses nahm ein lautes Klirren wahr und schaltete das Licht im Flur an, woraufhin der oder die Täter aus seinem Garten flüchteten. Polizeibeamte stellten fest, dass die Fensterscheibe im Wohnzimmer beschädigt war. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie bittet Zeugen, dass sie ihre ...

