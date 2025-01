Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Wesel (ots)

Am Donnerstag zwischen 3.33 und 7 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Büdericher Landwehr ein.

Die Täter gelangten über ein Kellerfenster ins Gebäude. Ob sie etwas entwendeten, ermittelt die Kriminalpolizei. Sie ruft Zeugen dazu auf, sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 bei der Polizeiwache Nord in Wesel zu melden.

DF (Ref.-Nr. 250130-1000)

