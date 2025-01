Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Korrekturmeldung: Xanten/Düsseldorf - Seniorin wird Opfer eines Schockanrufs - Polizei sucht Zeugen

Xanten/Düsseldorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag erhielt eine 84-jährige Frau aus Xanten einen Schockanruf von Betrügern und händigte im Weiteren Goldmünzen aus.

Die Seniorin erhielt zunächst um 16.40 Uhr in ihrer Xantener Wohnung einen Anruf von einer weiblichen Person, die sich als Ex-Frau ihres Sohnes ausgab. Diese schilderte ihr, dass ihr Sohn einen schweren Unfall verursacht habe, bei dem ein Kind verstorben sei. Im Weiteren wurde das Gespräch an einen unbekannten Mann weiter gegeben, der sie aufforderte, eine Kaution zu hinterlegen, damit Ihr Sohn nicht ins Gefängnis komme.

Die 84-Jährige fuhr daraufhin zu einem Übergabeort in Düsseldorf auf der Breite Straße. Dort stellte sich ein Mann als Vertreter der Staatsanwaltschaft vor und nahm gegen 18 Uhr von ihr Goldmünzen in einem Beutel entgegen.

Die Kriminalpolizei sucht den Täter, der die Münzen an sich nahm. Er ist nach Angaben der Xantenerin circa 1,70 Meter groß. Zudem hat er schwarze Haare und trug ein dunkles Jackett.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

Die Polizei gibt Tipps, wie sich Bürgerinnen und Bürger vor Telefonbetrügern und dem oben geschilderten Schockanruf schützen können:

Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

DF (Ref.-Nr. 250130-2205)

