POL-COE: Billerbeck, Industriestraße/ Schwarzer Skoda Kodiaq beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte brachen an der Straße Auf dem Berg die Geldkassette einer Hofverkaufsbox für frische Eier auf. Tatzeit war am Montag (13.05.24) gegen 4.50 Uhr. Jedoch mussten die Täter ohne Beute fliehen, da die Kassette am Vorabend geleert wurde. Ein Zeuge beobachtete, wie sich ein dunkelfarbenes Auto entfernte. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr