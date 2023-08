Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0830

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Am 29. August 2023 kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Lange Straße in Lünen zu einem Streit zwischen einem 34-jährigen Mann und vier weiteren Personen.

Dabei verletzte der 34-Jährige gegen 19:30 Uhr einen der Männer mit einem Messer. Dann verständigte er die Polizei.

Der verletzte 41-Jährige konnte das Haus noch verlassen. Ersthelfer und der Rettungsdienst versorgten den lebensgefährlich verletzten Lüner in der Fußgängerzone.Er musste anschließend in einem Krankenhaus operiert werden.

Lebensgefahr besteht inzwischen nicht mehr.

Nach Hinweisen auf den Tatverdächtigen nahm die Polizei den 34-Jährigen in dem Haus fest. Dabei leistete er keinen Widerstand. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwältin Yazir unter Tel. 01723752758.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell