Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Landrat stellt neue Wachleiterin und drei Bezirksdienstbeamte in Moers vor!

Moers (ots)

Landrat Ingo Brohl stellt heute (31.01.) die Erste Polizeihauptkommissarin Sabine Kunst als neue Leiterin der Polizeiwache Süd in Moers vor. Gleichzeitig gibt es im Bezirksdienst eine neue Polizeihauptkommissarin und zwei neue Polizeihauptkommissare. Zum neuen Team gehören: Ines Rautenberg, Wolfgang Kowalski und Ralf Bauhaus.

Wer sind die neuen Kollegeninnen und Kollegen?

EPHKin Sabine Kunst:

Nachdem der 61-jährige Bernd Zeidler in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde, übernahm mit Jahresbeginn die Erste Polizeihauptkommissarin Sabine Kunst den Staffelstab der Wachleitung in Moers.

Die 54-jährige Alpenerin ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Nach ihrem Eintritt in die Polizei vor 31 Jahren machte sie ihre "ersten polizeiliche Schritte" im Streifendienst und in der Hundertschaft in Dortmund. Darauf folgten weitere Verwendungen in den Kreisen Kleve und Viersen sowie das Studium zum gehobenen Dienst, bevor sie im Jahr 2007 zum Kreis Wesel versetzt wurde. Hier war sie einige Jahre als Pressesprecherin tätig, wechselte danach als stellvertretende Leiterin zum Verkehrskommissariat und bekleidete danach sechs Jahre lang die Stelle einer Dienstgruppenleiterin in Kamp-Lintfort.

In den Jahren 2020/2021 zog es die Alpenerin für die UNO in den Sudan, wo sie für neun Monate hauptsächlich in der Hauptstadt Khartoum sudanesische Polizeibeamte ausbildete. Weitere Erfahrungen mit ausländischer Polizeiarbeit sammelte EPHKin Sabine Kunst in der südfranzösischen Stadt Aurillac sowie im vergangenen Dezember bei einer mehrwöchigen dienstlichen Verwendung in Paris. "Ich freue mich darauf, meinen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Moers und Neukirchen-Vluyn zu leisten und dafür Sorge zu tragen, dass sie in Moers und Neukirchen-Vluyn auch zukünftig ruhig schlafen können," sagt die neue Wachleiterin. "Mit meinem motivierten Team sind wir für die ständig wachsenden Aufgabenstellung sehr gut aufgestellt," ergänzt die 54-Jährige. In ihrer Freizeit engagiert sich Kunst ehrenamtlich als Schiedsfrau in Alpen, reist leidenschaftlich gerne nach Afrika und entspannt sich bei Spaziergängen mit ihrem rumänischen Mischlingshund Emma.

PHKin Ines Rautenberg: (Utfort/Eick)

Ines Rautenberg hat ihre Ausbildung bei der Polizei im Jahr 1997 begonnen. Danach ging es für sie sechs Jahre zur Autobahnpolizei nach Moers. Anschließend hat sie das Studium zum gehobenen Dienst absolviert. Nach dem Abschluss im Jahr 2008 wurde sie zur Kreispolizeibehörde Wesel versetzt. Hier war sie bis September 2024 im Wach- und Wechseldienst tätig, bevor sie in den Bezirksdienst wechselte. "In meinem Bezirk Utfort/Eick habe ich bereits viele engagierte Menschen kennenlernen dürfen, die hier eine sehr gute soziale Infrastruktur aufgebaut haben. Gemeinsam mit diesen Menschen freue ich mich auf die kommenden Jahre und eine gute Zusammenarbeit.", sagte sie im Gespräch. Ines Rautenberg ist 47 Jahre alt und wohnt mit ihrer Familie in Moers. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport und betreut außerdem ehrenamtlich eine Kinderschwimmgruppe in Duisburg-Homberg.

PHK Wolfgang Kowalski: (Innenstadt)

Wolfgang Kowalski hat seine Ausbildung 1996 bei der Polizei in Selm begonnen. Nach dem Ende der Ausbildung 1998 kam er in den Kreis Wesel. Die erste Station war die Polizeiwache in Moers. 2005 begann er sein Studium zum gehobenen Dienst. Nach dem Studium kehrte er in den Kreis Wesel zurück. Von 2007 bis 2024 hat er in den Wachen in Neukirchen-Vluyn, Moers, Kamp-Lintfort und Wesel gearbeitet. Wolfgang Kowalski ist verheiratet und hat sechs Kinder. In seiner Freizeit liegen die Schwerpunkte im Bereich der Familie, dem Heimwerken sowie Fußball. Wolfgang Kowalski hat sich für den Bezirksdienst entschieden, "weil er bürgernahes und kontaktreiches Arbeiten mag.

PHK Ralf Bauhaus: (Hochstraß/Scherpenberg)

Ralf Bauhaus hat seine Ausbildung 1988 in Brühl begonnen. Neben Stationen in Bochum und Köln kam er 1992 in den Kreis Wesel. Hier hat er insgesamt 32 Jahre im Wach- und Wechseldienst der Polizeiwache Moers seinen Dienst versehen, immer auf der Dienstgruppe "Dora". Ralf Bauhaus ist zum Bezirksdienst gewechselt, "weil man sich Zeit nehmen kann für die Sorgen der Bürger. Als Ansprechpartner wird man von den Bürgern auch anders wahrgenommen.", erklärt er im Gespräch. Ralf Bauhaus ist 57 Jahre alt, verheiratet und hat 2 erwachsene Töchter. Er ist Star Wars Fan und sammelt altes Spielzeug. In seiner Freizeit ist er als Ausgleich zum Beruf mit seinem Wohnmobil unterwegs.

