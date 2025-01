Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht nach immensem Schaden

Arnstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug gegen einen abgeparkten Pkw Hyundai in der Straße "Ried" in Arnstadt gefahren und hat dabei erheblichen Sachschaden verursacht. Durch die Kollision wurde der Pkw aus seiner ursprünglichen Parkposition geschoben und schräg vor ein Hoftor gedrückt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Unfallort konnten umfänglich Spuren gesichert werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Unfallverursacher oder zum Unfallgeschehen tätigen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0022641/2025)in Verbindung zu setzen. (jh)

