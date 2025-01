Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Messerscharfer Diebstahl aus Supermarkt

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag betrat ein 63-jähriger Mann einen Supermarkt in der Turnvater-Jahn-Straße in Arnstadt. Im Marktbereich nahm der Mann mehrerlei Spirituosen und Nahrungsmittel an sich und verließ den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Anschließend wurde der Mann gestellt. Bei der Durchsuchung der Person und mitgeführten Sachen konnte bei dem Mann ein Einhandmesser sichergestellt werden. (jh)

