Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht mit schwer verletzter Frau - Zeugen gesucht

Krauthausen (Wartburgkreis) (ots)

Eine 31-jährige Fußgängerin wurde gestern Abend, zwischen 18.15 Uhr und 18.35 Uhr, auf der B 7, zwischen Krauthausen und Lengröden vermutlich von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Nach aktuellem Ermittlungsstand lief die Frau in Richtung Creuzburg, als der unbekannte Verkehrsteilnehmer mit ihr kollidierte. Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort pflichtwidrig und ließ die Frau schwer verletzt am Fahrbahnrand zurück. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ein und sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall selbst und dem anderen Beteiligten geben können. Sachdienliche Informationen werden unter der Bezugsnummer 0022328/2025 und der Telefonnummer 03691 / 261124 entgegengenommen. (mwi)

