LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (ots) - Eine bislang unbekannt gebliebene Person begab sich in der zurückliegenden Nacht, gegen 01.00 Uhr zu einem Zigarettenautomaten in der Triniusstraße und versuchte diesen gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. Offenbar war der männliche Unbekannte mit einem schwarzen Fahrrad mit Taschen unterwegs. Er hat blonde kurze Haare und trug schwarze Oberbekleidung. Hinweise zum Täter oder ...

