Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorroller prallte gegen PKW

Wipperfürth (ots)

Am 07.09.2024 gegen 13:30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Wuppertaler mit seinem 125er Piaggio-Roller die L 129 aus Wipperfürth - Wipperfeld in Richtung Kürten. In der Ortschaft Unterschwarzen geriet er ausgangs einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW eines 80-jährigen Wipperfürthers. Während der Wipperfürther unverletzt blieb, musste der Motorradfahrer von Rettungskräften behandelt werden. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die L 129 blieb während der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

