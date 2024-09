Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Verletzte

Radevormwald (ots)

An der Kreuzung Elberfelder Straße / Dahlhauser Straße ist es am Donnerstagnachmittag (5. September) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 79-jährige Radevormwalderin fuhr gegen 15:25 Uhr mit ihrem BMW auf der Elberfelder Straße (B229) aus Richtung Remscheid kommend in Richtung Dahlhauser Straße. Als sie in den beampelten Kreuzungsbereich einfuhr kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Smart eines 75-Jährigen Radevormwalders. Dieser wollte von der Straße Karthausen kommend nach rechts auf die Elberfelder Straße in Richtung Radevormwald fahren. Laut Zeugenaussagen war die 79-Jährige bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich der 75-Jährige und seine 73-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl an dem BMW als auch an dem Smart entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

