Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Wiehl (ots)

Am Dienstag (3. September) fuhr eine 38-jährige Autofahrerin aus Wiehl auf der Straße "Auf der Brache" in Richtung Lindener Straße. Im Einmündungsbereich "Auf der Brache / Lindener Straße" kam es gegen 8:50 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 36-jährigen Wiehlerin, die auf der bevorrechtigten Lindener Straße in Richtung "Am Lindenberg" fuhr. Beide Frauen wurden leicht verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell