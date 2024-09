Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrradfahrerin nach Sturz in Klinik geflogen

Reichshof (ots)

Am Dienstag (3. September) war eine 66-jährige Fahrradfahrerin aus Reichshof gegen 15:10 Uhr auf der Straße "Am Fliederbäumchen" in Richtung Blankenbach unterwegs. Unmittelbar hinter ihr fuhr ihr 70-jähriger Ehemann, ebenfalls mit einem Fahrrad. Als sich die 66-Jährige nach ihrem Ehemann umschaute kam sie dabei von der Fahrbahn ab. Sie geriet auf den Grünstreifen und stürzte, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

