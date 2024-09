POL-GM: Unfall fordert eine Leichtverletzte

Wiehl (ots) - Am Dienstag (3. September) fuhr eine 38-jährige Autofahrerin aus Wiehl auf der Straße "Auf der Brache" in Richtung Lindener Straße. Im Einmündungsbereich "Auf der Brache / Lindener Straße" kam es gegen 8:50 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 36-jährigen Wiehlerin, die auf der bevorrechtigten Lindener Straße in Richtung "Am Lindenberg" fuhr. Beide Frauen wurden leicht verletzt und mit einem ...

mehr