POL-GM: Busfahrer gerät in Gegenverkehr - ein Leichtverletzter

Waldbröl (ots)

Ein Busfahrer hat am Donnerstag (5. September) auf der Romberger die Kontrolle über seinen Bus verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Gegen 14:55 Uhr fuhr ein 24-jähriger Linienbusfahrer auf der Romberger Straße aus Waldbröl kommend in Fahrtrichtung Romberg. Etwa 100 Meter vor der Ortschaft Romberg, in einer Rechtskurve, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Bus. Nach eigenen Angaben und übereinstimmenden Zeugenaussagen hatte der Busfahrer am Steuer plötzlich gesundheitliche Probleme. Er hatte noch versucht zu bremsen, was jedoch nicht mehr gelang. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto einer 53-jährigen Nümbrechterin. Auch ein dahinterfahrender 68-jähriger Nümbrechter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte ebenfalls mit dem Bus. Zur Unfallzeit befanden sich mehrere Fahrgäste im Bus, die bei der Kollision alle unverletzt blieben. Rettungskräfte brachten den 24-jährigen Fahrer zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass er von dem Unfall keine Verletzungen davon getragen hatte. Der 68-jährige Nümbrechter zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Bus entstand nicht unerheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit. Das Auto der 53-jährigen blieb fahrbereit; an dem Wagen des 68-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Er musste abgeschleppt werden.

