Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zwei neue Bezirksdienstbeamtinnen für Wesel

Wesel (ots)

Landrat Ingo Brohl stellt die Polizeihauptkommissarinnen Maren Gotthardt und Rebecca Hohrein als neue Bezirksdienstbeamtinnen für die Stadt Wesel vor.

PHKin Rebecca Hohrein und PHKin Maren Gotthardt heißen die beiden neuen Bezirksdienstbeamtinnen für Wesel. Sie lösen ihre Vorgänger PHK Ralf Ueffing und PHK Andreas Piechaczek ab. Jede der erfahrenen Beamtinnen hat einen festen Bezirk, für den sie zuständig sind. Den größten Teil ihrer Dienstzeit sollen sie in ihrem Bezirk unterwegs sein und Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten und Vereine sein.

Für welchen Bezirk sind die Kolleginnen zuständig? PHKin Maren Gotthardt übernimmt die Stadtteile Innenstadt und Schillviertel. Telefon: 0281-107-1646 PHKin Rebecca Hohrein übernimmt die Stadtteile Obrighoven, Wittenberg und Lackhausen. Telefon: 0281-107-1642

Wer sind die beiden Bezirksdienstbeamtinnen?

PHKin Maren Gotthardt hat ihre Ausbildung bei der Polizei NRW am 01.04.1995 in Selm begonnen. Nach dem Abschluss ging es für sie nach Köln zur Innenstadtwache (Bismarckstraße). Im Jahre 2001 folgte der Wechsel in den Kreis Wesel. Maren Gotthardt war bis jetzt insgesamt 24 Jahre im Kreis Wesel. Neben der Polizeiwache Moers gehörten lange Zeit die Wachen in Hamminkeln und Wesel zu ihren Dienstorten. Den Beruf der Polizistin hat Maren Gotthardt in die Wiege gelegt bekommen, wie sie erzählt. "Mein Opa war bereits Polizist in Mülheim an der Ruhr. Er war der einzige Polizist den ich kenne, der nie einen Führerschein hatte und nur Fußstreife gegangen ist. Mein Vater war Polizist in Kleve und ist bereits im Ruhestand."

Maren Gotthardt ist 52 Jahre alt, sie lebt in einer festen Beziehung und hat zwei Söhne. In ihrer Freizeit macht sie Sport und reist gerne.

PHKin Rebecca Hohrein startete ihre Ausbildung bei der Polizei in Essen im Jahr 1991. Danach gehörten die Einsatzhundertschaft in Köln und die Wachen in Moers, Wesel und Voerde zu ihren beruflichen Stationen. Von 2020 bis 2024 versah sie ihren Dienst auf der Einsatzleitstelle in Wesel.

Rebecca Hohrein ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 25 und 22 Jahren. In ihrer Freizeit macht sie gerne Sport.

Auf ihren neuen Aufgabenbereich im Bezirksdienst freut sich Rebecca Hohrein. "Ich bin 34 Jahre bei der Polizei. Ich habe mich für den Arbeitsbereich des Bezirksdienstes immer interessiert, da mir der enge Kontakt zum Bürger immer sehr wichtig war."

