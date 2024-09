Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: 112% Zukunft - Feuerwehr wählt 2. Stellvertretenden Gemeindewehrführer, Bürgermeister stellt großes Notstromaggregat in Dienst, Ausbildung an neuen Gerätschaften

Bad Segeberg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Segeberg hat in ihrer Mitgliederversammlung am 17.09.2024 den Brandmeister Christian Götze einstimmig zum 2. stellvertretenden Gemeindewehrführer gewählt. Christian Götze begann seine Laufbahn in der Jugendfeuerwehr und trat dann in den aktiven Dienst der FF Negernbötel über, wo er bereits als Gruppenführer eine Führungsfunktion bekleidete. Durch den Umzug nach Bad Segeberg wechselte er dann in die Segeberger Wehr. Götze war bisher Zugführer des Logistikzuges.

"Durch die Wahl ist ein weiterer Schritt zum Wechsel in der Gemeindewehrführung im Januar getan", sagte der Gemeindewehrführer Zielinski, der im Januar turnusmäßig nicht wieder zur Wahl steht.

"Christian hat die nötigen Lehrgänge besucht und sich im Einsatz als Zugführer und Einsatzleiter bewehrt. So hat er die besten Voraussetzungen, in der Gemeindewehrführung Verantwortung zu übernehmen."

Zu den ersten Gratulanten gehörten neben Zielinski auch Bürgermeister Köppen, Amtsleiter Torsten Link und Ordnungsamtsleiter Hartmut Gieske.

Vereidigt und zum Ehrenbeamten ernannt wird Christian Götze am 24.09.2024 in der Stadtvertretung, nachdem diese der Wahl zugestimmt hat. Christan Götze bildet dann zusammen mit Gemeindewehrführer Mark Zielinski und dem 1. Stellvertreter Andre Schneider die Gemeindewehrführung. Hauptbrandmeister Schneider hatte schon signalisiert, im Januar zur Wahl des Gemeindewehrführers anzutreten.

Bürgermeister Köppen nutze die Gelegenheit des Abends, ein Notstromaggregat für den Bevölkerungsschutz in Bad Segeberg in Dienst zu stellen. Die Stadt Bad Segeberg hat somit ihren Beitrag zum Katastrophenschutz zur Versorgung der städtischen Sammelstelle im Städtischen Gymnasium für den Fall der Fälle realisiert. "Somit wurde ein weiterer Schritt zum städtischen Alarmplan gemacht." Köppen ergänzte weiter, dass im Februar voraussichtlich ein weiteres Aggregat, um das Rathaus für den Blackout zu ertüchtigen, ausgeliefert wird. Erste Überlegungen, diese Aggregate beim Bauhof anzusiedeln wurden wieder verworfen. "Die Aggregate stellen wir unserer Feuerwehr für den Einsatzalltag zur Verfügung, weil wir wissen, dass sie hier sinnvoll eingesetzt werden und auch Wartung und Pflege nachhaltig erfolgt." Köppen übergab dann symbolisch den Schlüssel an den hauptamtlichen Gerätewart Dennis Wullbieter. Der mobile Stromerzeuger hat eine Leistung von 150 kVA, einen 9 Meter hohen Lichtmast mit einer Gesamtlichtleistung von 280.000 Lumen. Ausgelegt ist das Aggregat für die Versorgung der gesamten Schule inkl. des Betriebes einer Feldküche über eine Gebäudeeinspeisung. Weiterhin ist es auch möglich, einen autarken Bereich (Inselbetrieb) zu versorgen.

Im Anschluss wurde der Abend mit der Ausbildung neuer Gerätschaften fortgesetzt. U.a. wurde neben dem Notstromaggregat und einem Spannungswarner zum Schutz der Einsatzkräfte bei Lenz- oder anderen Wasserschadenslagen das überarbeitete und neu strukturierte Hygienekonzept vorgestellt. Die für die städtischen Trinkwassernotbrunnen beschafften LED Großflächenstrahler, die bereits bei einer großen Suchaktion im Stadtgebiet Anfang des Jahres sowie bei einem Bahnunfall am letzten Wochenende zum Einsatz kamen, präsentiert. Ergänzend wurden auch die zum Logistikzug gehörenden Transportbehälter in die Verwendung genommen, die u.a. zum Transport von Betriebsstoffen beschafft wurden. Weiter wurden Gerätschaften zur schweren Technischen Hilfeleistung wie u.a. ein Hebe- und Spreizwerkzeug für viele Einsatzlagen vorgestellt. Ebenfalls wurden die Einsatzkräfte in die Nutzung mehrerer formstabiler Faltbehälter (a 1.100 Liter) unterwiesen. Die Behälter dienen u.a. als Löschwasserbehälter in der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sowie zum Auffangen von Flüssigkeiten.

Ausklingen ließ man diesen gut gefüllten Dienstabend mit Grillspezialitäten und einem Getränk in geselliger Runde.

112% bei Tag und Nacht - mit Sicherheit

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell