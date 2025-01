Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Unbekannter verkauft Billig- statt Markenuhren

Voerde (ots)

Am Dienstag um 13.15 Uhr bot ein Unbekannter einem 70-jährigen Mann aus Voerde auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Zunftweg hochwertige Markenuhren an, die sich später als Billigware herausstellten.

Als der Senior seine Einkäufe in sein Fahrzeug lud, sprach ihn der Täter aus einem schwarzen Kleinwagen heraus an. Er gab vor, dass er aus der Schweiz komme und sich in einer finanziellen Notlage befinde. Er benötige angeblich Geld für Kraftstoff, um zu der Beerdigung seiner Mutter reisen zu können. Darum wolle er dem Senior die Uhren verkaufen.

In dem Pkw zeigte der Mann dem Voerder zwei Herrenuhren. Als der 70-Jährige dem Kauf zustimmte, schenkte der Unbekannte ihm zwei weitere Uhren. Zuhause bemerkte der Senior, dass die Uhren aus dem Billigpreissegment stammen.

Der Täter ist nach Angaben des Voerders circa 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hat eine stämmige Figur, ein auffallend rundes Gesicht und kurze Haare.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs. Sie bittet Zeugen, dass sie mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung setzen.

Die Polizei rät, bei Straßenverkäufen skeptisch zu sein. Vor allem, wenn das Angebot deutlich unter dem Normalpreis liegt, sei Vorsicht geboten.

DF (Ref-Nr. 250130-0045)

