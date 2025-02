Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bild-Infos

Download

Wesel (ots)

Am Freitag, den 31.01.2025, kam es gegen 23.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Verlauf der Dinslakener Landstraße in Wesel. Dabei befuhr eine 35-jährige Frau aus Dinslaken mit ihrem Pkw die Dinslakener Landstraße stadtauswärts. Aus bisher ungeklärter Ursache folgte sie dabei im Bereich der Einmündung zur Oberndorfstraße nicht dem tatsächlichen Straßenverlauf der Dinslakener Landstraße, sondern fuhr geradeaus in einen Baustellenbereich ein. Dort kam das Fahrzeug der Frau zunächst ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einem Haufen abgelagerter Stein, so dass sich der Pkw überschlug. Durch den Unfall wurden die 35-jährige Fahrerin und die beiden 14-jährigen Begleiterinnen leicht verletzt und zur Kontrolle in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich um die Unfallörtlichkeit bis gegen 00.30 Uhr gesperrt werden. Ein Abschleppunternehmen musste den erheblich beschädigten Pkw bergen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell