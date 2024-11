POL-PDNR: E-Scooter sichergestellt

Linz und Vettelschoß (ots) - Am Donnerstagmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz an der Schulstraße in Linz eine Schulwegkontrolle durch. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Die Überprüfungen verliefen erfreulich. Die Beamten stellten "lediglich" einen Verstoß fest. Eine ...

