LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 06. Februar, 17.00 Uhr und gestern, 13.25 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Garage in der Maxim-Gorki-Straße ein. In der weiteren Folge entwendeten der oder die Täter unter anderem Elektro-Messwerkzeuge sowie eine Münzsammlung. Der Beuteschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

mehr