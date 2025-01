POL-KB: Volkmarsen - Einbruch in Wohnhaus, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) - Am Dienstag (31. Dezember 2024) entdeckte eine Spaziergängerin mehrere verletzte und ausgesetzte Hühner am Peterskopfweg in Hemfurth. Es besteht der Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Am Dienstagmittag fand eine Frau aus Hemfurth bei einem Spaziergang am Peterskopfweg am Eingang des Nationalparks mehrere Hühner, die deutlich ...

mehr