Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lahnstein (ots)

Am Sonntag, 13.10.2024 befuhr gegen 13:10 Uhr ein 29-jährige Mann die K68 von Lahnstein in Richtung Bad Ems. In dem kurvigen Bereich kam er von der Fahrbahn ab, überschlug sich und der PKW blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb weitestgehend unverletzt, jedoch wurde bei der Unfallaufnahme ein Atemalkoholwert von 2,24 Promille festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein sichergestellt.

