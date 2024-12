Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub in Hagen im Bremischen - Opfer schwer verletzt - vier Tatverdächtige im Bereich Bremen vorläufig festgenommen

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. In der Nacht zum heutigen Mittwoch (04.12.2024) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Raub auf ein Senioren-Ehepaar in der Gartenstraße in Hagen.

Vier Personen drangen hierbei in das Wohnhaus des 86-jährigen Anwohners und dessen 83-jährigen Frau ein. Dort wurde des ältere Ehepaar körperlich angegangen und das Haus nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit entwendetem Bargeld und Wertgegenständen zunächst, konnten aber in Bremen an der BAB27 festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer aus Verden (23, 45 und 47 Jahre alt) sowie einen 25-jährigen Mann aus Achim.

Im Rahmen der Ermittlungen werden auch Tatzusammenhänge zu ähnlich gelagerten Straftaten geprüft. Weitere Informationen können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit noch nicht bekanntgegeben werden.

