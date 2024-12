Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub in Hechthausen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am gestrigen Dienstagmorgen (03.12.2024) kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Raub im Fasanenweg in Hechthausen. Bislang zwei bislang unbekannte Täter hatten sich Zugang zu einem Wohnhaus verschafft und trafen dort auf die 55-jährige Anwohnerin. Hier wurde das Opfer zurück ins Wohnhaus gedrängt und dort körperlich angegangen. Währenddessen wurde das Wohnhaus nach Diebesgut durchsucht. Nach der Entwendung von Bargeld flüchteten die unbekannten Täter mit einem noch unbekannten PKW vom Tatort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten leider nicht zum Antreffen der Täter. Das Opfer wurde durch die Tat leicht verletzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

