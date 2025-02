Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn/ Lkr. Rottweil) Unbekannter zündet Grabschmuck auf dem Friedhof an- Polizei sucht Zeugen (20.02.2025)

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag, zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr, Grabschmuck auf dem Friedhof in der Adlerstraße angezündet. Der unbekannte Täter setzte eine Blumenschale, die auf einem Urnengrab im Bereich des "unteren Friedhofs" stand, in Brand und richtete damit einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer und verständigte die Feuerwehr Tennenbronn. Diese zog die brennende Blumenschale zur Seite und löschte das Feuer. Die Polizei in Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

