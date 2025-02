Polizeipräsidium Konstanz

Nachdem eine Frau am Freitagnachmittag, 21.02.2025, tot in einem Keller aufgefunden worden ist, haben Polizei und Staatsanwaltschaft Todesfallermittlungen aufgenommen.

Zuvor hatte eine Zeugin die 54-Jährige als vermisst gemeldet. Bei einer Überprüfung der Anschrift fand die Polizei den leblosen Körper der Frau in einer Dachbox im Keller des Hauses. Der Leichnam wies Anzeichen von äußerer Einwirkung auf. Dies wurde durch eine am Sonntag durchgeführte Obduktion bestätigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Frau infolge von Blutverlust nach stumpfer Gewalteinwirkung verstarb.

Der Tatverdacht gegen den 20-jährigen Sohn erhärtete sich im Laufe der Ermittlungen. Auf Antrag der im Ermittlungsverfahren leitenden Staatsanwaltschaft Rottweil wurde er am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl wegen Mordes. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion dauern an.

Pressemitteilung vom 22.02.2025, 8:30 Uhr:

POL-KN: (Schramberg - Lkr. Rottweil) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Tötungsdelikt in Schramberg (21.02.2025)

Am Freitagnachmittag (21.02.2025) ist eine 54-jährige Frau tot im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Tösstraße in Schramberg aufgefunden worden. Aufgrund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Nach ersten Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen den 20-jährigen Sohn der getöteten Frau. Die Polizei nahm diesen noch vor Ort fest. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

