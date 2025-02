Konstanz (ots) - Am Samstagabend ist ein 6-jähriges Mädchen auf der Marktstätte von einem Fahrradfahrer erfasst und verletzt worden. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung See. Gegen 18:15 Uhr fuhr ein Radfahrer auf der Marktstätte in Richtung See und war dabei nur auf dem Hinterrad unterwegs. Dabei kollidierte er mit dem jungen Mädchen, die daraufhin ...

