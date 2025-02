Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Fahrradfahrer fährt Mädchen an und flüchtet (22.02.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend ist ein 6-jähriges Mädchen auf der Marktstätte von einem Fahrradfahrer erfasst und verletzt worden. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung See.

Gegen 18:15 Uhr fuhr ein Radfahrer auf der Marktstätte in Richtung See und war dabei nur auf dem Hinterrad unterwegs. Dabei kollidierte er mit dem jungen Mädchen, die daraufhin zu Boden stürzte und sich am linken Knie verletzte. Der Radfahrer überschlug sich über seinen Lenker und dem Mädchen, stand jedoch sofort auf und floh mit seinem Fahrrad durch die Unterführung in Richtung See. Mehrere Passanten versuchten vergeblich, ihn zu stoppen.

Der Radfahrer dürfte etwa 180 - 185 cm groß sein, mit blond-braunen, nach oben gegelten Haaren. Zum Unfallzeitpunkt trug er dunkle Kleidung und fuhr ein schwarzes Mountainbike.

Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-2222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell