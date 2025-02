POL-KN: (Konstanz) - Verdacht auf präparierten Giftköder in der Altstadt (21.02.2025)

Rottweil (ots) - Ein Exhibitionist hat am frühen Sonntagabend im Schwimmbad "Aquasol" sexuellen Handlungen an sich vorgenommen. Gegen 19 Uhr hielt sich ein 47-Jähriger mit mehreren anderen Badegästen im Solebecken des Schwimmbades auf und manipulierte unter seiner Badehose an seinem Penis. Eine Bademeisterin konnte dies beobachten, sprach den Mann daraufhin an und ...

