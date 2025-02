Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Einbruch in Eisdiele - Polizei sucht Zeugen (23.02.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein unbekannter Täter in eine Eisdiele in der Hussenstraße eingebrochen und hat einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet.

Im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 09:15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der Eisdiele. Im Thekenbereich fand er Bargeld und verließ die Räumlichkeiten samt dem Geld.

An der Tür der Eisdiele entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hussenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-2222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell