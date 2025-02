POL-EN: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger- 15- jähriger erleidet Kopfplatzwunde

Sprockhövel (ots) - Am 14.02.2025, gegen 06:55 Uhr, überquerte ein 15-jähriger Sprockhöveler die Wittener Straße in Höhe der Bushaltestelle Am Beermannshaus. Dabei übersah er den herannahenden Pkw einer 21-jährigen Sprockhövelerin und es kam zum Zusammenstoß. Der 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden ...

