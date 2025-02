Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Ranzenparty- Polizei berät zum Thema Dunkelheit

Ennepetal (ots)

Am 09.02.2025 fand erneut die beliebte Ranzenparty im Haus Ennepetal statt. Zahlreiche Vorschulkinder besuchten gemeinsam mit ihren Familien diese Veranstaltung, um sich für den Schulbeginn einen Tornister auszusuchen. Auch Kräfte der Verkehrsunfallprävention der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises waren mit dem Dunkelzelt vor Ort. In der Zeit von 11-15 Uhr waren circa 500 Besucher auf der Ranzenparty. Circa 350 Personen durften die Kräfte in unserem Dunkelzelt begrüßen und ihnen erklären, wie wichtig es ist, gerade in der dunklen Jahreszeit als Fußgänger oder Fahrradfahrer im Straßenverkehr gut sichtbar zu sein. Im Zelt wurden verschiedene Bekleidungen und Give aways an Schaufensterpuppen aufgebaut, um die Unterschiede bei Dunkelheit zu veranschaulichen. Die Schulanfänger hatten in unserem Zelt die Möglichkeit selbst zu testen, wie sichtbar ihre Tornister bei Dunkelheit sind. Auch, wenn die Schulranzen heutzutage aus 20 % reflektierendem Außenmaterial bestehen müssen, gibt es nach oben hin aus polizeilicher Sicht keine Grenze. Wir empfehlen den Kindern immer noch weitere reflektierende/ fluoreszierende Accessoires und LED-Beleuchtung anzubringen. Denn ein gut reflektierender Fußgänger kann von einem Autofahrer, bei dunkler Sicht, bereits auf bis zu 140 Metern gesehen werden, wohingegen ein dunkel gekleideter Mensch erst aus rund 25 m Entfernung gesehen werden kann. Bei einem Bremsweg von rund 28 Metern, bei gefahrenen 50km/h, kann Sichtbarkeit demnach Unfälle vermeiden und sogar Leben retten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell