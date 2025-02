Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Dreister Dieb entwendet Portemonnaie

Nieder-Olm (ots)

Am Montag, gegen 14:50 Uhr, befand sich ein 89-jähriger Zornheimer mit seinem Auto in der Pariser Straße in Nieder-Olm. Ein unbekannter Mann öffnete die Beifahrertür, hielt eine Straßenkarte in das Fahrzeug hinein und fragte ihn nach dem Weg. Etwa 20 Minuten später bemerkte der Zornheimer, dass sein Geldbeutel nicht mehr auf der Mittelkonsole lag. Zudem musste er feststellen, dass kurz nach der Tat insgesamt 2700 Euro von seinem Konto abgebucht wurden. Den Tatverdächtigen beschreibt der Geschädigte als ca. 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75m groß mit kurzen schwarzen anliegenden Haaren.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell