Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Kellerabteil

Mainz-Oberstadt (ots)

Bereits am Samstagabend, 21:45 Uhr meldet die 24-jährige Mainzerin, dass vermutlich in das Kellerabteil ihrer Mutter, in der Berliner Straße in Mainz, eingebrochen wurde.

Als die 24-Jährige etwas aus dem Keller ihrer Mutter holen wollte, fällt ihr plötzlich die Kellertüre entgegen. Bisher unbekannte Täter haben vermutlich die Türe ausgehängt und sich somit Zugang ins Innere verschafft. Dort durchwühlten der oder die Täter das gesamte Kellerabteil. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell