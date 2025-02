Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisiert Unfall auf der Rheinallee verursacht

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:20 Uhr, kam es auf der Rheinallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkendes Auto beschädigt wurde. Der 32-jährige Mainzer befuhr mit seinem BMW die Rheinallee aus Richtung Weisenau kommend in Richtung Mombach. Zwischen der Kaiserstraße und der Frauenlobstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte einen dort parkenden Volvo und schob diesen gegen die nächste Laterne. Die 27-jährige Lebensgefährtin des Unfallverursachers begab sich daraufhin ebenfalls zur Unfallstelle. Der Polizei gegenüber gaben die beiden an, dass sie gefahren sei und der Unfallverursacher sich zur Unfallstelle begeben hätte. Eine Zeugin konnte den Mann jedoch als Fahrer identifizieren, sodass das Pärchen aufflog. Beim Fahrer konnte schließlich eine Alkoholisierung festgestellt werden. Da er einen Atemalkoholtest jedoch verweigerte, wurde er auf die Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, u.a. lösten auch die Airbags aus. Der Schaden am Volvo wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Der BMW musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Zur Abklärung der Verletzungen wurde zwischenzeitlich ein Rettungswagen an die Unfallstelle beordert. Gegen den 32-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

