Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus in Mainz-Marienborn

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstagabend, 08.02.2025, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Knechelsberg in Mainz-Marienborn eingebrochen.

Die Bewohner verließen gegen 19 Uhr das Haus, zogen die Tür zu, schlossen aber nicht ab. Als ein Teil der Familie gegen kurz nach 20 Uhr nach Hause kam, war die Eingangstür nur angelehnt. Im Inneren durchwühlten der oder die Täter mehrere Schränke und Kommoden.

Insgesamt wurden Werte in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages gestohlen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell