Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen nach möglicher Brandstiftung eingeleitet

Baden-Baden (ots)

Nach dem Brand eines leerstehenden Wohnhauses in der Rheinstraße am Mittwoch, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 13 Uhr meldeten Zeugen, dass Rauch aus dem leerstehenden Gebäude dringen würde. In der Folge konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei feststellen, dass sich im Inneren des Gebäudes bereits ein Feuer ausgebreitet hatte. Derzeit ist die Feuerwehr noch mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Zur Brandentstehung und zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Nach derzeitigem Sachstand wird eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Im Laufe der Einsatzmaßnahmen konnten an der Gebäudefassade mehrere Davidsterne und "Z"-Symbole festgestellt werden. Ob insoweit ein Zusammenhang zum Brandgeschehen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen

/rs

