Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier, Ringsheim - Diebstähle aus Fahrzeugen: Untersuchungshaft angeordnet - Nachtragsmeldung-

Mahlberg, Orschweier, Ringsheim (ots)

Die beiden in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zusammenhang mit Diebstählen aus Fahrzeugen festgenommenen Männer befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Sie wurden am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg beim Amtsgericht Emmendingen einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Taten der 36 und 48 Jahre alten dringend Tatverdächtigen als gewerbsmäßig bewertete und Haftbefehl erließ. Bislang werden den beiden algerischen Staatsangehörigen zwölf Diebstähle angelastet, darunter auch zwei Diebstähle von E-Bikes beziehungsweise Pedelecs. Es ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, ob den beiden noch weitere Taten zugeordnet werden können. Der Wert des Diebesguts liegt nach derzeitigen Schätzungen bei etwa 8.000 Euro. Die Festnahme und die Beweisführung der Männer stützte sich in großem Maße auf die Mithilfe von Zeugen, die durch ihre Aufmerksamkeit und Sensibilisierung durch Präventionshinweise vorbildlich agierten. Mit zur Verfügung gestellten Videoaufnahmen konnten die nun Inhaftierten auch für Taten verantwortlich gemacht werden, die schon einige Tage zurückliegen. Überdies sind die beiden 36- und 48-Jährigen auch schon außerhalb des Ortenaukreises mit Diebstahlsdelikten auffällig gewesen. Die Ermittlungen der Polizeiposten Ettenheim und Rust dauern an.

Pressemitteilung vom 10.11.2024, 17:55 Uhr

Mahlberg, Orschweier, Ringsheim - Geschädigte nach Diebstahl gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren in Mahlberg, Orschweier und Ringsheim zum wiederholten Male Personen unterwegs, welche durch das Wohngebiet gingen und aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen darin befindliche Gegenstände entwendeten. Es wurden auch zwei Fahrräder von Grundstücken entwendet. Durch aufmerksame Bürger gelang es der Polizei jeweils einen mutmaßlichen Tatverdächtigen in Mahlberg und Ringsheim festzunehmen. Die Polizeiposten Ettenheim und Rust haben die Ermittlungen aufgenommen. Mehrere Geschädigte haben sich bereits gemeldet oder konnten ausfindig gemacht werden. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ettenheim, 07822/44695-0 oder der Polizei Rust, 07822/78933-0 zu melden.

