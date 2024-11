Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Schwerer Verkehrsunfall

Nachtragsmeldung

Ettenheim (ots)

Bisherigen Erkenntnissen der ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg zufolge soll der 25-Jährige mit seinem Opel kurz vor 16 Uhr vom Parkplatz des Einkaufszentrums kommend in Richtung Ausfahrt gesteuert haben. Beim Linksabbiegen soll er die 70-Jährige übersehen und erfasst haben, die zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrspur in Richtung Eingang unterwegs war. Die Frau ist in der Zwischenzeit an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben

Ursprungsmeldung vom 11.11.2024, 19.32 Uhr

Ettenheim - Schwerer Verkehrsunfall / Zeugen gesucht

Nach einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Montagnachmittag im Bereich eines Einkaufszentrums in der Straße "Am Bahndamm" haben die Beamten der Verkehrspolizei die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll eine 70 Jahre alte Frau gegen 16 Uhr fußläufig auf der Einfahrt eines dortigen Parkplatzes unterwegs gewesen sein. Hierbei wurde sie aus noch nicht abschließend geklärten Gründen von dem Pkw eines 25-Jährigen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die genauen Hintergründe des Verkehrsunfalls sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise sachdienliche Informationen geben können, werden unter der Rufnummer 0781 21-4200 um Kontaktaufnahme gebeten.

