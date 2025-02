POL-PPMZ: blutige Auseinandersetzung am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz-Oberstadt (ots) - Ein Exhibitionist hat am Samstagnachmittag, 08.02.2025, eine 40-jährige Frau im Park am Römerwall belästigt. Die Frau spazierte gegen 16:30 Uhr durch den Park, als sie eine Person bemerkte, der nah hinter ihr lief. Als der 37-jährige Mann in Höhe der Frau war und in einigen Metern Entfernung neben ihr lief, entblößte er sich und begann, ...

mehr