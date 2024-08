Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Varel (ots)

Am Donnerstag, den 01.08.2024, gegen 13:35 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in der Straße An der Rennweide einen 78-Jährigen aus Bremen in seinem PKW. Hierbei wurde festgestellt, dass ihm bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

