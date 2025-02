Mönchengladbach (ots) - Im Zuge der Arbeit einer Ermittlungskommission der Polizei Mönchengladbach zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls am Friedhof Rheindahlen an der Hardter Straße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29. Januar, bei dem über 100 Gräber beschädigt wurden, hat die Polizei ...

mehr